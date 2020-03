Secretaria da Mulher realizará evento de ação social em Bacaxá

Saquarema - A Secretaria Municipal da Mulher em parceria com a Secretaria de Saúde, Clínica da Mulher e Casa Amarela, convida as mulheres saquaremenses para participar de uma ação gratuita que será realizada na Praça de Santo Antônio, no Centro de Bacaxá. O encontro será nesta sexta-feira, dia 13, a partir das 13h.

Durante a ação, as mulheres presentes poderão contar com palestras, música ao vivo, Teste Rápido de HIV, vacina contra o Sarampo, aferição de pressão arterial, tira dúvidas, distribuição de brindes, lanches e diversas outras atividades.