População ignora decreto e lota praias e restaurantes da cidade

Saquarema - Moradores e turistas lotaram as praias e restaurantes de Saquarema neste domingo (15), desrespeitando as orientações dos governos federal e estadual e o decreto 1981 - Coronavírus, da Prefeitura de Saquarema, que suspende eventos e festas com aglomeração de pessoas, entre outras ações de restrição.

Com base em informações do Ministério da Saúde, o não cumprimento das ações e medidas de restrição dos municípios, estados e país dificultam o controle da proliferação do vírus, podendo até dobrar o número de casos de infectados a cada 3 dias.

“As medidas são necessárias para retardar o contágio. Colocando em prática essas medidas, nosso sistema de saúde poderá dar conta dos casos graves, se houver algum. Até o momento, não temos nenhum caso registrado em Saquarema. Portanto, não é só pelo medo do contágio (proteção individual) que você se restringe, é também para proteger os grupos de risco e permitir que tenhamos capacidade de resposta. É bom sempre lembrar que você pode portar o vírus sem manifestá-lo, logo, somos todos potenciais disseminadores. O decreto do município não tem nada a ver com uma espécie de paranóia, é uma efetiva forma coletiva de proteção da sociedade. Exerça sua consciência coletiva cidadã ao coloque-o em prática.” declarou Pedro Ricardo, Vice Prefeito e Secretário de Saúde de Saquarema, em suas redes sociais.

De acordo com o Ministério da Saúde, os municípios do Rio de Janeiro e São Paulo já tem casos confirmados com transmissão comunitária, quando não é identificada a origem da contaminação.

Até a noite de ontem (15), 200 casos de contaminação do vírus foram confirmados no Brasil.