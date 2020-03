Prefeita Manoela Peres baixa novo decreto sobre Coronavírus

Saquarema - Na tarde de ontem (16), a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, seguindo orientações da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde, baixou novo decreto ampliando as ações de combate e prevenção ao Coronavírus (Covid-19) no município. Dentre as ações, estão a proibição de aglomerações em locais públicos, como praias e praças, locais religiosos, bares, academias, lanchonetes e restaurantes, por exemplo.

Além disso, toda e qualquer festa, eventos esportivos, religiosos ou culturais estão suspensos por tempo indeterminado.

Outra medida é a redução no atendimento ao público no prédio da Prefeitura de Saquarema, bem como no Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa, no bairro Porto da Roça. Já os servidores públicos municipais com 60 anos ou mais estão dispensados da obrigatoriedade de estar no local de trabalho, podendo desempenhar suas atividades em casa.

A Prefeitura disponibilizou um número de telefone para que moradores possam denunciar ações de descumprimento aos Decretos que orientam ações de combate ao Coronavírus.

O telefone (22) 99600-8948 funcionará para ligações e via WhatsApp e estará diretamente ligado à sede da Secretaria de Segurança.

Para ter acesso à integra do Decreto 1982/2020, clique abaixo:

http://www.saquarema.rj.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/DECRETO-1982-CORONAVIRUS.pdf