Auto Viação 1001 suspende linhas interestaduais no Rio de Janeiro

Saquarema - No início da tarde de hoje (17), a Auto Viação 1001 suspendeu as linhas interestaduais com origem ou destino no estado do Rio de Janeiro por 15 dias. Todas as partidas da cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana, com destino a localidades do interior e região dos lagos, também estão paralisadas pelo mesmo período.

Já os ônibus das linhas urbanas terão a capacidade reduzida e somente irão operar com passageiros sentados. As demais linhas fora da região metropolitana do Rio de Janeiro, irão operar com 50% da capacidade de assentos.

Por nota nas suas redes sociais, a Auto Viação 1001 pede "a compreensão de todos neste momento de cuidado e atenção ao combate do novo Coronavírus (COVID-19)" e esclarece que "as medidas atendem ao decreto 46.973, publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro, e a portaria da DETRO n. 1518 de 16 de março de 2020, que determinam orientações para a circulação de linhas interestaduais e Intermunicipais de ônibus com origem em estados com circulação do vírus confirmada ou situação de emergência decretada."