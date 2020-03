Saquarema inicia campanha de vacinação contra gripe

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, inciou nesta segunda-feira (23) a 22ª Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Idealizada pelo Ministério da Saúde, 75 milhões de doses foram produzidas para a campanha deste ano.

Em 2020, a campanha foi organizada respeitando as medidas preventivas da Pandemia do COVID-19. Uma das modificações essenciais é, na campanha deste ano, todos os idosos serão vacinados em suas residências por equipes dos postos de Estratégia de Saúde da Família, os que moram em bairros sem a cobertura de ESF também receberão as equipes de saúde por meio de um posto volante de vacinação.

A Secretaria de Saúde informou que para organizar e agilizar os atendimentos, os postos de ESF funcionarão apenas para informações e não farão a vacina contra a gripe e que o público-alvo da campanha foi dividido da em grupos da seguinte forma:

No período de 23/03 a 15/04, a vacinação contra gripe será realizada exclusivamente para idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde.

No período de 16/04 a 08/05, a vacinação será realizada para os grupos a seguir: professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas e não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

A terceira fase da Campanha será entre os dias 09/05 e 22/05. Neste período, serão vacinadas as crianças de 06 meses a seis anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, adolescentes entre 12 e 21 anos e sob medida socioeducativa, detentos e funcionários do sistema prisional, além de pessoas adultas entre 55 e 59 anos.

Conforme informações passadas pelo Secretário de Saúde, Pedro Ricardo, é importante alertar à população que não serão vacinadas as pessoas fora destes grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Os idosos deverão aguardar, em suas residências, a visita do agente de saúde ou das equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

Há contraindicação para pessoas com alergia aos componentes da vacina, principalmente à proteína do ovo. Portadores de doenças neurológicas e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar a vacina e seguir suas orientações. Para pessoas que tenham apresentado febre recente, é recomendado adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore.

"É importante que todo público-alvo se vacine, mesmo quem já se vacinou em outra ocasião. O imunizante usado sofre alterações em sua composição ao longo dos anos, conforme o cenário epidemiológico. Sendo assim, o Programa Municipal de Imunização (PMI) busca desenvolver um trabalho em parceria com a Atenção Básica, Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, Saúde do Idoso, Saúde do Trabalhador e neste esforço alcançar coberturas vacinais adequadas para a proteção da população em vulnerabilidade." completou Pedro Ricardo, Secretário de Saúde.