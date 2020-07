Grupo Sambachik é a próxima atração do Saquarema Live Show

Saquarema - O Grupo Sambachick, um dos mais badalados grupos de samba da cidade, será a próxima atração do projeto "Saquarema Live Show", idealizado pela Prefeitura de Saquarema.

A transmissão será feita nesta terça-feira (28), às 20h, através das página da Prefeitura no YouTube e da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo no Facebook.

Com um repertório de samba envolvendo músicas de diversas bandas e cantores do rítmo musical mais quente do nosso país, o grupo, formado por 5 integrantes saquaremenses, Jorginho Alexandre no cavaco e voz, Rodrigo no tantan e voz, Esio Corrêa no balde percussivo, Fuska no pandeiro e na caixa e Neném no surdo e tamborim, promete esquentar as casas da galera de Saquarema nesta próxima terça (28), tocando vários sucessos, direto do Teatro Mário Lago.

"A Expectativa é muito grande, tanto por nossa parte e também pela do público que já nos acompanha. Esse isolamento por causa da pandemia deixa a gente emocionalmente abalada e, para esse mal, somos o remédio! Rs. Amanhã, com certeza, teremos uma noite especial com muita alegria e Samba no pé!

Agradecemos à Prefeita Manoela e toda a equipe, pela sensibilidade com as demandas culturais de nossa cidade." - comentou Jorginho.



O "Saquarema Live Show" trará apresentações musicais e culturais com diversos artistas saquaremenses.