Saquarema - A Prefeitura de Saquarema entregou à população, neste sábado (1), o Campo do Santa Luiza todo reformado, em Sampaio Corrêa, 3º Distrito do Município.

O novo Campo do Santa Luiza foi totalmente reformado e recebeu novos vestiários, alambrado, área de convivência, quiosques, estrutura para equipe técnica e jogadores reservas, além de recuperação do gramado. A reinauguração do novo Estádio Durval Cruz, popularmente conhecido como Campo do Santa Luiza sempre foi palco de grandes jogos de campeonatos municipais e estaduais de futebol ao longo de várias décadas.O novo Campo do Santa Luiza foi totalmente reformado e recebeu novos vestiários, alambrado, área de convivência, quiosques, estrutura para equipe técnica e jogadores reservas, além de recuperação do gramado.

Único estádio municipal da cidade de Saquarema, agora o Campo do Santa Luiza está apto a receber partidas oficiais e amadoras com segurança para jogadores e torcedores, como informa o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro: “Com a entrega das obras e a adequação do gramado, poderemos receber jogos não só do campeonato municipal, mas como outras partidas de torneios regionais e estaduais. O Campo do Santa Luiza tem muita história e foi palco de grandes jogos, belos lances e gols importantes. A reforma deste local traz grande alegria para o distrito de Sampaio Corrêa”.