Em 2020, o festival apresenta uma nova proposta, com sistema Delivery e Take Away, se adaptando as novas formas de comercialização e seguindo as regras do momento de pandemia do Coronavírus. Alguns dos estabelecimentos participantes também atenderão o público com 50% da sua capacidade.

O projeto, que já é bem conhecido nas redondezas, acontece sempre no mês de agosto e vem prestigiando as raízes culturais dos empreendedores locais, donos de restaurantes e pousadas de nossa cidade, através de suas origens, da riqueza e da miscigenação do nosso Brasil.

Refletida na culinária de Saquarema, que é uma cidade que acolhe pessoas do mundo inteiro, entre elas, chefes, cozinheiros e proprietários de restaurantes, vindos dos quatro cantos do mundo, a variedade cultural das comidas italiana, japonesa, portuguesa, alemã, brasileira e, principalmente, envolvidas com a comida típica caiçara, são as estrelas desse festival, que servem ao morador e ao turista, sabores com toque e jeitinho saquaremense.

"O festival sempre teve um caminho inverso aos tradicionais festivais gastronômicos, é uma característica forte do Gosto de Agosto. Nós não apostamos em pessoas nas ruas, nas praças públicas. Sempre buscamos o charme dos restaurantes, beber um bom vinho, sentar à mesa e curtir o clima com um prato saboroso. Ano passado, a Prefeitura e o Sebrae fizeram um trabalho em parceria voltado aos comerciantes da área do turismo em Saquarema, conversamos com a Rô Gouveia, do Sebrae e ela nos incentivou a fazer o festival nos 3 sistemas - delivery, take away e presencial com 50% da capacidade. Estamos felizes em dar continuidade ao festival, mesmo nesse momento. Poder levar à população de Saquarema essa diversidade de sabores a preços populares." - comentou Fábio Ourik, um dos idealizadores do projeto.

Segundo os organizadores do Festival, as opções de pratos para almoço, jantar e sobremesa especialmente elaborados para o festival, serão oferecidos a preços populares a partir de R$25,00”.