Comunidade do Charqueado é totalmente renovada com obras

A comunidade do Charqueado se formou há vários anos nas proximidades da Rua 28 de Setembro, em um antigo charque de Sampaio Corrêa e nunca contou com ações ou serviços básicos do Poder Público. As pessoas conviviam com esgotos a céu aberto, falta de mobilidade, problemas com coleta de lixo, lama nas ruas e não tinham iluminação pública. Com a intervenção da Prefeitura, a realidade do bairro mudou.

Segundo informações da Secretaria de Obras e Urbanismo, agora, 756 metros de vias do Charqueado estão drenadas e pavimentadas. Todas as ruas receberam nova iluminação em LED e uma praça de 300 metros foi construída com área de convivência, academia e parquinho para as crianças.

“A obra do Charqueado foi um desafio gratificante para a nossa equipe. Poder ver a felicidade das pessoas, que antes pisavam todos os dias na lama e esgoto, e agora pisam em uma rua calçada, drenada, com iluminação e área de lazer, nos motiva”, afirmou a Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura, Priscilla Barroso Poubel.