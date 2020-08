CAPS-AD é inaugurado em Bacaxá

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, em parceria com a Organização Social Prima Qualitá, inaugurou na manhã de hoje (12), o CAPS-AD de Saquarema.

Galeria de Fotos CAPS-AD em Bacaxá é a segunda unidade que atende adictos ao ácool e outras drogas na Baixada Litorânea Prefeitura de Saquarema CAPS-AD em Bacaxá é a segunda unidade que atende adictos ao ácool e outras drogas na Baixada Litorânea Prefeitura de Saquarema CAPS-AD em Bacaxá é a segunda unidade que atende adictos ao ácool e outras drogas na Baixada Litorânea Prefeitura de Saquarema CAPS-AD em Bacaxá é a segunda unidade que atende adictos ao ácool e outras drogas na Baixada Litorânea Prefeitura de Saquarema

O Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) é um dispositivo de desinstitucionalização. Antes da criação dos CAPS, as pessoas que tinham algum transtorno mental eram excluídas da sociedade e/ou levadas para manicômios ou hospitais psiquiátricos. Depois do surgimento do CAPS, as pessoas com comorbidades psiquiátricas passaram a ser ressocializadas e atendidas humanamente: com orientações e acompanhamentos médicos, psiquiátricos e psicológicos.

CAPS-AD é a segunda unidade de Centro de Atendimento Psicossocial do município. A designação "AD" - uma abreviação de adicção - é uma das categorias de CAPS, voltada às pessoas que fazem uso e abusivo de é a segunda unidade de Centro de Atendimento Psicossocial do município. A designação- é uma das categorias de CAPS, voltada às pessoas que fazem uso e abusivo de álcool e outras drogas

O CAPS-AD está localizado na Rua Adolfo Bravo, 77, em Bacaxá e é a segunda do tipo na região da Baixada Litorânea.



Segundo informações da Prefeitura, a unidade funciona de 08 às 17 horas e opera com uma equipe multidisciplinar composta por psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional e oficineiros, profissionais que realizam oficinas terapêuticas como dança, música e artesanato, com o intuito de ressocializar os pacientes e estimular a criatividade, ensinando um ofício para os adictos, estimulando e incentivando a geração de renda para que eles retornem com dignidade à sociedade.