Saquarema recebe o primeiro Open de vôlei de praia

Saquarema - Considerada a casa do voleibol brasileiro, o Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CVD) sediará, pela primeira vez, uma etapa do Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia e será fundamental na retomada com prevenção da competição nacional, que ocorre de 17 a 20 de setembro.

O CDV é sempre palco de treinamentos das seleções de praia e quadra. E durante o período da pandemia, por apresentar uma estrutura completa, com seis quadras de vôlei de praia, acomodações confortáveis com ar condicionado, TV a cabo e internet, restaurante e 108 mil metros quadrados de área total, permitiu que o Circuito Brasileiro Open retornasse no formato de ‘bolha’.

Segundo as informações no site da CBV, os atletas terão rígido protocolo para entrada e só deixarão o centro após o fim da participação no torneio, que será separado em naipes, sem público e evitando aglomerações.



A segunda etapa da temporada também será em Saquarema, em outubro.