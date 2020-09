Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam um dos integrantes da associação criminosa que mais praticava assaltos no estado. Saquarema - Na última segunda-feira (31), policiais daque mais praticava assaltos no estado.

A prisão foi executada em Bacaxá, 2º Distrito de Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, após o cruzamento de dados do setor de inteligência, agentes descobriram que o preso e outros integrantes da quadrilha realizaram um assalto, no último dia 19, em Barra de São João, Casimiro de Abreu. Na ocasião, três criminosos foram presos, duas armas apreendidas e celulares e eletro-eletrônicos recuperados. O bando é chefiado pelo criminoso conhecido como "Monstrão", preso no último dia 17.

A quadrilha é investigada por inúmeros roubos em lojas de departamentos espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro.