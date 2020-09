Saquarema tem queda de 31,8% no índice de roubos

Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, durante o período de janeiro a julho, deste ano, o índice de roubos diminuiu 31,8% em Saquarema, comparados aos dados do mesmo período no ano passado. Saquarema - Conforme informações divulgadas pelo, durante o período, o índice de, comparados aos dados do mesmo período no ano passado.

Houve baixa em todo país, também, nos crimes de roubo à instituição financeira, menos 46%, roubo de cargas (-10%), roubo de veículo (-7%) e estupros (-4%). Único crime que não teve redução foi furto de veículos, passando de 18.562 para 18.799, com soma de 1,3%, segundo informações divulgadas no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segurança Pública é um assunto delicado, que vem sendo discutido incessantemente entre as políticas públicas do país nos últimos anos., também, nos crimes de roubo à instituição financeira, menos 46%, roubo de cargas (-10%), roubo de veículo (-7%) e estupros (-4%). Único crime que não teve redução foi furto de veículos, passando de 18.562 para 18.799, com soma de 1,3%, segundo informações divulgadas no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A queda nos roubos de Saquarema é motivo de comemoração para a Secretaria de Segurança, que, através do empenho no trabalho em conjunto com a Polícia Militar (4ª Cia), PROEIS e Guarda Civil Municipal, conseguiu realizar diversas prisões e bater a meta estabelecida, aumentando um pouco a tranquilidade e a paz social.

O site do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP), torna acessível as informações estatísticas de crimes como: estupro, lesão corporal seguida de morte, homicídio doloso, latrocínio, tentativa de homicídio, roubo de veículo, furto de veículo, roubo de carga e roubo à instituição financeira. A plataforma possibilita pesquisas por áreas, regiões e até municípios.