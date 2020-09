Saquarema inicia mais uma campanha de vacinação antirrábica

Galeria de Fotos Dia D da campanha de vacinação antirrábica aconteceu na Praça do Bem Estar, no Centro de Saquarema Prefeitura de Saquarema Dia D da campanha de vacinação antirrábica aconteceu na Praça do Bem Estar, no Centro de Saquarema Prefeitura de Saquarema Dia D da campanha de vacinação antirrábica aconteceu na Praça do Bem Estar, no Centro de Saquarema Prefeitura de Saquarema Dia D da campanha de vacinação antirrábica aconteceu na Praça do Bem Estar, no Centro de Saquarema Prefeitura de Saquarema Dia D da campanha de vacinação antirrábica aconteceu na Praça do Bem Estar, no Centro de Saquarema Prefeitura de Saquarema

O primeiro dia de vacinação, foi com Posto Volante na Praça do Bem Estar, no Centro de Saquarema e. Além dos profissionais da Vigilância Sanitária, agentes da Defesa Civil Municipal participaram da ação,De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Saquarema,. Para isso,e a colaboração para o cumprimento do calendário de imunização.No próximo dia 1º será realizado outro "Dia D", no bairro São Geraldo. As equipes de imunização estarão na Sede da Guarda Civil, das 09 às 14 horas.