acompanhamento da pandemia do Coronavírus, registra 1238 casos confirmados, 1087 casos recuperados, 40 casos suspeitos, 4894 casos descartados e o número de mortes continua 70, desde o último dia 8. Saquarema - O último boletim municipal atualizado deregistra 1238 casos confirmados, 1087 casos recuperados, 40 casos suspeitos, 4894 casos descartados e o número de mortes continua 70, desde o último dia 8.

Conforme informações do site oficial da prefeitura, 5 dos 8 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 estão disponíveis. Dos leitos de enfermaria exclusivos para Pacientes com Covid-19, 11 dos 13 leitos estão ocupados.

Segundo as informações divulgadas no boletim, as mortes ocorridas em outras cidades precisam ser informados pelos municípios e incluídos no sistema do Estado e, podem demorar para entrar no boletim. Por este motivo, os números apresentados no site do Governo do Estado podem apresentar diferença em relação aos números divulgados no boletim diário municipal.