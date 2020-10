Campanha de Vacinação contra sarampo na Via Lagos Reprodução Internet

Por O Dia

Saquarema - A campanha de vacinação contra o sarampo está sendo realizada pela CCR ViaLagos durante hoje (21) e amanhã (22), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema.



De acordo com a assessoria da Prefeitura, das 9h às 16h, será aplicada a vacina tríplice viral, que previne contra a caxumba e rubéola e no local, também haverá equipe médica da CCR ViaLagos que aferirá temperatura e pressão arterial.



A campanha está sendo realizada no Shopping Graal, em Rio Bonito. As vacinas serão aplicadas tanto no sentido Rio de Janeiro como Região dos Lagos.