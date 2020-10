Traficante é preso e droga apreendida no bairro Retiro Ilustrativa - Reprodução da Internet

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 10:51 | Atualizado 26/10/2020 11:10

Saquarema - Na noite deste último domingo (25), a PM em patrulha no bairro Retiro, 1º Distrito de Saquarema, recebeu denúncia a respeito de um homem que se encontrava com uma grande carga de maconha.



Ao chegar no endereço delatado, a guarnição da PM encontrou o traficante no quintal da casa e, após vasculhar o local, 35 reais e dois tabletes de maconha de 1,113 Kg foram achados entre um monte de areia lavada.



O homem confessou ser o dono da droga e foi conduzido à 124ª DP de Saquarema e depois à 118ª DP, delegacia da área, onde ficou preso por tráfico de drogas.



O traficante já tinha passagem pelo mesmo artigo na Comarca de Araruama, em 2013.