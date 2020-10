Prefeitura decreta ponto facultativo no próximo dia 30 Ilustrativo - reprodução da internet

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 18:19 | Atualizado 27/10/2020 18:19

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema decretou Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais no próximo dia 30, sexta-feira.

Segundo o decreto publicado no Diário Oficial de Saquarema, "ficam garantidos, no entanto, o funcionamento dos serviços e atividades essenciais como atendimento médico de urgência nas unidades de saúde, limpeza urbana e ações de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública referentes à Guarda Civil Municipal e à Defesa Civil, os quais funcionarão em regime de plantões."



Também de acordo com o texto do Decreto 2053, o feriado do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de Outubro, fica transferido para a sexta-feira, 30. O expediente na Prefeitura de Saquarema e demais repartições com rotinas administrativas retornará na terça-feira, 03 de novembro, após o feriado do Dia de Finados.