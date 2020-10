Dia D antirrábica PMS

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 11:36 | Atualizado 28/10/2020 13:29

Saquarema - A Secretaria Municipal de Saúde realizou no último sábado (24), o primeiro “Dia D” da Campanha de Vacinação Antirrábica. Diversos postos funcionaram nos bairros da cidade. Ao todo, 7649 doses foram aplicadas em 6222 cães e 1427 gatos.



Para o ano de 2020, mudanças foram realizadas e os protocolos de prevenção à Covid-19 foram seguidos, para evitar a disseminação do vírus. Os tutores dos animais só foram atendidos usando máscaras faciais e respeitaram o distanciamento social de 1,5 metro. Os agentes de saúde e vacinadores também utilizaram EPI’s necessários ao desenvolvimento da atividade.



Cada equipe contou com vacinadores, colaboradores e escribas, que acolheram as pessoas, verificando o uso de máscaras e evitando aglomerações. Foram fixados cartazes para comunicação à população sobre as medidas de prevenção da Covid-19 (etiqueta respiratória), sinais e sintomas e outras informações relevantes. Além disso, estavam disponíveis locais para higienização das mãos com álcool em gel 70%.



A raiva é uma doença incurável e fatal em 100% dos casos, que pode acometer qualquer animal mamífero, incluindo o ser humano. A vacina é a única prevenção para essa enfermidade. Portanto, não deixe de vacinar o seu pet.



A Secretaria Municipal de Saúde lembra que é extremamente importante que os donos ou tutores dos animais prestem atenção quanto aos acessórios de segurança dos pets. Cachorros deverão estar com coleiras e focinheiras. Já os gatos, com as coleiras e dentro das caixas de transporte.



A campanha municipal de vacinação antirrábica segue até o final do mês de novembro em Saquarema. De acordo com a assessoria da Prefeitura, o próximo dia de vacinação do Posto Volante é 29/10 (quinta-feira), em Itaúna, na Associação de Surf, das 9h às 14h. Já o segundo “Dia D” acontecerá em 28 de novembro.