Por O Dia

Publicado 22/03/2021 11:50 | Atualizado 22/03/2021 11:53

Saquarema - Enquanto outros municípios flexibilizaram as medidas de prevenção ao coronavírus, a Prefeitura de Saquarema manteve um rígido controle nos cuidados estabelecidos pelos decretos municipais vigentes. Algumas das medidas adotadas pela Prefeitura incluem, desde 2020, o isolamento social, proibição de festas ou eventos que gerem aglomeração, o uso obrigatório de máscara facial e disponibilização de álcool em gel 70% em estabelecimentos comerciais.

Muito além dos decretos, a Prefeitura também intensificou a fiscalização em comércios da cidade, está realizando campanhas de educação e conscientização da população, além de implantar barreiras sanitárias em períodos de festividades que gerassem aglomeração.

É importante ressaltar que a criação de leitos exclusivos para Covid-19, em conjunto com as medidas protetivas adotadas, mostra um resultado positivo para a cidade, visto que o município permanece na bandeira amarela de alerta, que significa de baixo risco, ou seja, alta capacidade do sistema de saúde e baixa propagação da doença.

“Enquanto muitos municípios estão tendo que adotar medidas ainda mais duras para combater a pandemia do Coronavírus, nós estamos mantendo as nossas, iniciadas ainda em 2020. O que parecia muito rígido lá atrás, agora mostrou-se ser uma decisão acertada das nossas equipes técnicas”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

“Mesmo com os decretos e as campanhas educativas, é de extrema importância que a população tenha os cuidados de higiene, como a limpeza das mãos com álcool em gel e o uso constante e permanente de máscaras. Pequenos cuidados fazem toda a diferença nesse momento de pandemia”, completou o Secretário Municipal de Saúde, dr. João Alberto Oliveira.