Publicado 22/03/2021 13:33 | Atualizado 22/03/2021 13:33

Saquarema - Enquanto outros municípios flexibilizaram as medidas de prevenção ao coronavírus, a Prefeitura de Saquarema manteve um rígido controle nos cuidados estabelecidos pelos decretos municipais vigentes. Algumas das medidas adotadas pela Prefeitura incluem, desde 2020, o isolamento social, proibição de festas ou eventos que gerem aglomeração, o uso obrigatório de máscara facial e disponibilização de álcool em gel 70% em estabelecimentos comerciais.

Muito além dos decretos, a Prefeitura também intensificou a fiscalização em comércios da cidade, está realizando campanhas de educação e conscientização da população, além de implantar barreiras sanitárias em períodos de festividades que gerassem aglomeração.

É importante ressaltar que a criação de leitos exclusivos para Covid-19, em conjunto com as medidas protetivas adotadas, mostra um resultado positivo para a cidade, visto que o município permanece na bandeira amarela de alerta, que significa de baixo risco, ou seja, alta capacidade do sistema de saúde e baixa propagação da doença.

“Enquanto muitos municípios estão tendo que adotar medidas ainda mais duras para combater a pandemia do Coronavírus, nós estamos mantendo as nossas, iniciadas ainda em 2020. O que parecia muito rígido lá atrás, agora mostrou-se ser uma decisão acertada das nossas equipes técnicas”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

“Mesmo com os decretos e as campanhas educativas, é de extrema importância que a população tenha os cuidados de higiene, como a limpeza das mãos com álcool em gel e o uso constante e permanente de máscaras. Pequenos cuidados fazem toda a diferença nesse momento de pandemia”, completou o Secretário Municipal de Saúde, dr. João Alberto Oliveira.

Em Saquarema, todos os decretos, planos de contingência, planos graduais de flexibilização, bem como os números de casos confirmados, pessoas vacinadas, leitos disponíveis e outras informações referentes ao Coronavírus podem ser consultadas por meio do site saquarema.rj.gov.br/coronavirus. O site é atualizado constantemente pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde e pode ser visualizado em computadores e dispositivos mobile.