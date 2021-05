Saquarema inicia a vacinação contra a covid em grupo com comorbidades Reuters/Imago Imagens/Direitos reservados

Por Monica Marinho

Publicado 05/05/2021 18:00

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema iniciará, hoje, 05/05, a vacinação contra a covid-19 no grupo de pessoas com comorbidades, conforme orientação do Programa Nacional de Imunizações (PNI). O atendimento a esse público foi viabilizado pelo recebimento de 1925 doses enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde, no último dia 02.



Pessoas com 59 anos serão as primeiras do grupo a serem vacinadas. Gestantes com mais de 18 anos também serão vacinadas neste momento, desde que apresentem alguma das comorbidades listadas pelo PNI. Pessoas com deficiência permanente, maiores de 18 anos, também serão imunizadas neste grupo.

A vacinação acontece no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Por determinação do PNI, para receber a vacina será necessário a apresentação de documento de identidade, cartão SUS ou CPF, comprovante de residência, além de algum documento que demonstre a inclusão no grupo prioritário, como receitas médicas, prescrições, exames, declarações e relatórios expedidos por médicos. Vale ressaltar que o documento ficará retido com a equipe de vacinação.



Veja quais são as comorbidades consideradas prioritárias nesta etapa

Diabetes; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente; hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; doenças cardiovasculares; insuficiência cardíaca; cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênita no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos; anemia falciforme; obesidade mórbida; síndrome de Down; e cirrose hepática.

