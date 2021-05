Oficinas culturais gratuitas em Saquarema Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 15/05/2021 11:30

Saquarema – A Secretaria Municipal de Cultural através do projeto Oficinas de Arte da Casa de Cultura Walmir Ayala, está oferecendo gratuitamente oficinas de música, teatro, dança, circo, pintura, pintura em tecido e canto coral. Por conta da pandemia do novo coronavírus as aulas estão acontecendo de forma virtual.

As atividades acontecem semanalmente através de videoaulas. Com isso, antigos e novos alunos podem desfrutar da atividade com toda segurança que o momento exige.

- Nesse momento tão difícil em que estamos vivendo, são as oficinas de arte que nos ensinam a ver a vida com outros olhos, dando a possibilidade de transformar através de novas experiências, estimulando nossa criatividade a partir da diversidade de opções possíveis de fazer e de ser disse Julia Raboni, aluna da oficina de artes circenses.

As oficinas culturais são cursos livres pensados para estimular o interesse da população pelas artes e possuem grande receptividade, principalmente, junto ao público infantojuvenil e à terceira idade.

“O canto coral para mim é um estímulo para a minha vida. É a minha distração, é minha emoção, é a minha motivação - contou a aluna Ana Marta Loureiro, de 78 anos.



Os interessados podem acessar as aulas no canal da Prefeitura de Saquarema no YouTube.