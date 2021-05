Saquarema realiza campanha de vacinação contra a febre aftosa Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 18/05/2021 11:46

Saquarema – A Prefeitura de Saquarema iniciou a campanha de vacinação contra a febre aftosa no município. Serão oferecidos gratuitamente até 80 doses para cada pequeno pecuarista ou produtor familiar. Devem ser vacinados todos os bovinos e bubalinos de todas as idades.



A Febre Aftosa é uma é uma doença grave e altamente contagiosa, que afeta animais de cascos fendidos. A transmissão ocorre através de alimentos contaminados ou do contato com animais doentes. O vírus também é transmitido pela carne, leite, pelos derivados desse produto e ainda pelo sêmen do animal infectado.

