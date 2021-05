Prefeitura de Saquarema retoma vacinação contra covid Divulgação

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 23/05/2021 16:43 | Atualizado 23/05/2021 16:45

Saquarema - Na próxima segunda-feira (24), a Prefeitura de Saquarema retomara a vacinação contra covid-19 no município que estava suspensa desde o dia 13 de maio.

A retomada na vacinação foi definida após a Secretaria de Saúde Municipal receber um comunicado, neste fim de semana, sobre uma alteração da Secraetaria de Estado de Saúde para o uso das vacinas contra o coronavírus.

De acordo com a Nota Técnica enviada pelo Estado, os municípios estão autorizados a utilizar as últimas doses recebidas de D2 como D1. Desta forma, as 800 doses da Astrazeneca recebidas na última remessa serão aplicadas como D1, permitindo, assim, a retomada da vacinação até a chegada de novas doses.

O calendário de vacinação retomará com pessoas de 46 e 45 anos com comorbidades. A Secretaria Municipal de Saúde divulgará diariamente o calendário de vacinação, enquanto o lote das 800 doses ainda estiver disponível.