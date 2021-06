Fiscalização vigilância sanitária em Saquarema - Divulgação/Prefeitura

Por O Dia/ Monica Marinho

Publicado 03/06/2021 15:43

Saquarema – A Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, intensificou a fiscalização no município nesta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi. As equipes de Vigilância Sanitária do município estão nas ruas para cumprir as recomendações dos decretos de prevenção ao coronavírus.



Durante a ação, as equipes estão fiscalizando as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos comerciais da cidade. Além do comércio, hotéis e demais estabelecimentos de hospedagem também estão sendo vistoriados sobre o cumprimento das regras de segurança e prevenção à Covid.