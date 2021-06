Polícia Civil prende irmãos que traficavam drogas em Saquarema - Divulgação

Polícia Civil prende irmãos que traficavam drogas em SaquaremaDivulgação

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 09:57

Saquarema - Policias civis da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) prenderam, nesta quarta-feira (02), dois irmãos que compravam cocaína em comunidades no município do Rio de Janeiro, misturavam com fermento e remédios para aumentar a quantidade e, assim, ter mais lucro com a revenda em Saquarema, na Região dos Lagos, cidade de origem.

A prisão foi possível após levantamento realizado pelo setor de inteligência e monitoramento eletrônico da DCOD. Com a dupla foram encontrados 69 pequenos sacos contendo cocaína. Os traficantes confessaram que vendiam as drogas para usuários do bairro em que moram.