Projeto Centro de Interpretação Sambaqui da Beirada - perspectiva externa - Divulgação

Projeto Centro de Interpretação Sambaqui da Beirada - perspectiva externaDivulgação

Publicado 04/11/2021 06:45

SAQUAREMA – Um projeto para a criação do Centro de Interpretação do Sambaqui da Beirada, foi finalizado pela Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.



Projeto - Cobertura do Sítio Divulgação

Uma das melhorias previstas no projeto de revitalização será a cobertura da área escavada que hoje se encontra em exposição, de modo a garantir melhores condições ambientais de preservação, aumentando o conforto e valorizando a experiência do visitante. A ideia é estabelecer uma comunicação mais adequada quanto à relevância dos sítios arqueológicos, com a criação de um espaço de educação voltado principalmente para os públicos infantil e adolescente, explicando o uso dos achados e artefatos, e dotado, inclusive, de cenários simulando como era a vida dos sambaquieiros. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o projeto é dotado de um novo conceito de espaço cultural, referenciado no modelo de turismo adotado em Portugal, que possibilitará ao visitante, acesso a informações detalhadas sobre a pré-história de toda a Região, por meio de novos mecanismos educativos com ênfase na interação.Uma das melhorias previstas no projeto de revitalização será a cobertura da área escavada que hoje se encontra em exposição, de modo a garantir melhores condições ambientais de preservação, aumentando o conforto e valorizando a experiência do visitante. A ideia é estabelecer uma comunicação mais adequada quanto à relevância dos sítios arqueológicos, com a criação de um espaço de educação voltado principalmente para os públicos infantil e adolescente, explicando o uso dos achados e artefatos, e dotado, inclusive, de cenários simulando como era a vida dos sambaquieiros.



Projeto - Mirante Divulgação

Também está sendo estudada a realização de passeios guiados, englobando o Sítio da Beirada e o Sítio da Pontinha, que fica a 100 metros de distância, entre outras melhorias e atrações. A visitação ao complexo arqueológico ajudará a consolidar a identidade cultural de Saquarema, associada à ciência e à pesquisa da pré-história brasileira. A proposta também prevê a criação de um mirante, visando contextualizar melhor o sítio, mostrando sua relação com o território do entorno e a lagoa.Também está sendo estudada a realização de passeios guiados, englobando o Sítio da Beirada e o Sítio da Pontinha, que fica a 100 metros de distância, entre outras melhorias e atrações. A visitação ao complexo arqueológico ajudará a consolidar a identidade cultural de Saquarema, associada à ciência e à pesquisa da pré-história brasileira.





Acervo Sambaqui da Beirada Divulgação O projeto conceitual de revitalização do Sambaqui da Beirada foi encaminhado, dia 30 de outubro, para análise da Superintendência do Rio de Janeiro do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, uma vez que o sítio é registrado pelo instituto, desde 1975, por sua relevância arqueológica para a cultura brasileira.