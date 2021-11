Campanha Municipal de Vacinação imunizou 50 Equinos, Muares e Asininos em Vilatur - Divulgação

Publicado 04/11/2021 07:03

Animais também receberam atendimento veterinário Divulgação

No último dia 30 de outubro, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca de Saquarema, realizou a Campanha Municipal de Vacinação de Equinos, Muares e Asininos, no bairro de Vilatur.De acordo com a Secretaria, durante o dia, cerca de 50 animais foram imunizados e receberam a dose da vacina Antirrábica. Outros três receberam atendimentos veterinários pela equipe de profissionais que estava presente na ação.A raiva é uma doença letal, podendo ser transmitida para humanos. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção da doença e promoção da saúde e qualidade de vida para os animais.A Prefeitura informou que o próximo posto volante será no bairro Madressilva. A data será divulgada em breve.