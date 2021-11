Autoridades se unem para salvar o canal da Barra Franca. - Divulgação

Publicado 05/11/2021 08:26

SAQUAREMA – Nesta quarta-feira, 4 de novembro, o Secretário Estadual do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha e o Presidente do Inea, Philipe Campello, estiveram em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio para o início das obras de recuperação da Barra Franca.

Iniciada pelo Governo do Estado no ano de 2001, a obra nunca foi concluída, gerando transtornos e impactos econômicos e ambientais para o município.

Uma reunião solicitada pela Prefeitura no mês de outubro, definiu o início das obras emergenciais para recuperação da Barra Franca.

- Hoje realizamos a assinatura do contrato e em breve iniciaremos das obras. Nosso objetivo é dar acesso aos pescadores, realizar a catação das pedras e a recomposição do molhe, o desassoreamento e prender as pedras para que o impacto das ondas não faça com que elas voltem a obstruir o canal. São ações importantes e emergenciais que estregaremos aos pescadores de Saquarema – disse Thiago.

Desde o início do ano, os pescadores e moradores locais vêm se mobilizando em busca de atitudes dos órgãos competentes.

- Após uma grande mobilização dos pescadores locais, eu e a Prefeita Manoela embarcamos em uma ação conjunta para que as obras de recuperação da nossa Lagoa começassem o mais rápido possível – diz o Deputado Estadual Pedro Ricardo.

A parceria com o Governo do Estado foi fundamental para que a desobstrução do canal se tornasse realidade.

Além do Secretário Estadual do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha e do Presidente do Inea, Philipe Campello, estavam presentes a Prefeita Manoela Peres, o deputado Pedro Ricardo, o presidente da Associação de Pescadores de Saquarema, Matheus e outras autoridades.