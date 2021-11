Drogas apreendidas no Rio de Areia - Divulgação

Drogas apreendidas no Rio de AreiaDivulgação

Publicado 05/11/2021 15:07

SAQUAREMA – Na noite desta quinta-feira, 04 de novembro, moradores do bairro do Rio de Areia, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio presenciaram mais um confronte entre traficantes e a Polícia Militar.

Segundo a PM, os agentes receberam informações de que o traficante conhecido como Big Jones estaria e outros criminosos estariam traficando drogas e armados na Estrada Latino Melo, próximo à igreja.

Quando os policiais chegaram ao local, foram recebidos a tiros e revidaram.

Após confronto, os policiais realizaram no local uma busca por suspeitos que possivelmente estariam baleados, além de drogas. Os agentes localizaram uma sacola com 82 pinos de cocaína e 15 buchas de maconha. A identidade do traficante procurado foi encontrada.

Como estava ferido, o traficante acabou se entregando para a polícia. Após a prisão, ele foi encaminhado para ao Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Bacaxá. Um segundo homem também foi preso pelos policiais.

Os dois homens foram levados para a 124ª DP, no Centro de Saquarema, onde a ocorrência foi registrada. Um foi apreendido por tráfico de drogas e o segundo homem foi preso por resistência.