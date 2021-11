Publicado 06/11/2021 19:23



SAQUAREMA – Na manhã desta sexta-feira, 5 de novembro, o carro da Enel foi vandalizado no Centro de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com informações, por volta das 10h30, o funcionário da companhia de energia estacionou o veículo da empresa na Rua Segisfredo Bravo e saiu para realizar a entrega de notificações nas casas da região. Ao retornar, populares informaram que um homem teria jogado uma pedra no veículo.

O caso foi registrado na 124ª DP, no Centro de Saquarema onde será investigado. A polícia ainda não sabe a identidade do vândalo e nem o motivo do ataque. Nenhum objetivo foi levado do carro. O funcionário da empresa informou que o veículo possui câmeras e que irá enviar as imagens para os agentes.