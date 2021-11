Defesa Civil no Seu Bairro, Saquarema/RJ - Divulgação

Publicado 05/11/2021 20:19 | Atualizado 05/11/2021 20:47

SAQUAREMA – Saquarema realizou a primeira edição do “Defesa Civil no Seu Bairro”, para orientar a população sobre os serviços que são prestados pelo órgão municipal e para conhecer as demandas dos munícipes.



Através da população local, a Defesa Civil poderá pontuar as áreas de risco e as demandas de cada bairro.



Idealizado pela Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, a primeira ação aconteceu no terceiro distrito de Sampaio Corrêa. Os agentes orientaram os moradores quanto à percepção de risco. Também realizaram três vistorias de emergência (um sistema de drenagem rompido na RJ 106 e duas árvores com risco de queda), além de outras duas solicitações de vistoria de risco de queda de árvore.



“Essa aproximação da Defesa Civil com a população é importante. Como órgão de proteção e defesa, é essencial que a população tenha um canal de diálogo próximo, aberto e eficiente para fazer suas solicitações”, informou o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade.



A próxima ação do “Defesa Civil no Seu Bairro” acontecerá no dia 10 de novembro, em Bacaxá.

Agentes da defesa civil em Sampaio Corrêa Divulgação