Caminhão tomba e interdita parcialmente o trânsito em SaquaremaDivulgação

Publicado 05/11/2021 15:17

SAQUAREMA – Nesta quinta-feira, 04 de novembro, o trânsito precisou ser parcialmente interditado no Centro de Saquarema, na Região dos Lagos.



Segundo informações, um caminhão acabou tombando na Rua Barão de Saquarema. O veículo não colidiu com nenhum outro carro e apenas o motorista do caminhão teve ferimentos leves.

No início da tarde o caminhão foi retirado e o transito liberado pela Guarda Civil Municipal.