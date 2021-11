Inauguração do CRAS - Divulgação

Publicado 05/11/2021 20:37

SAQUAREMA – A cidade de Saquarema ganhou mais uma unidade do CRAS. Primeira forma de acesso da população ao Sistema Único de Assistência Social, o Centro de Referência de Assistência Social oferece diversos serviços com o objetivo de fortalecer a convivência familiar e a comunidade.

Inaugurado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a nova unidade foi instalada no bairro de Bonsucesso.Os moradores receberão o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Também terão orientação sobre os benefícios assistenciais, além de atendimentos às famílias e indivíduos em situação de grave desproteção, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.