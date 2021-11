Drogas apreendidas na Serra do Mato Grosso - Divulgação

Drogas apreendidas na Serra do Mato GrossoDivulgação

Publicado 05/11/2021 21:43

SAQUAREMA – Um homem foi preso com uma grande quantidade de drogas na madrugada desta sexta-feira, 05 de novembro, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, agentes da BPRv realizavam uma operação de rotina no Posto 1.2, na Serra do Mato Grosso, quando notaram um homem em atitude suspeita em um carro.

Na abordagem, os policiais encontram 300 pinos de Cocaína, 26 pinos de Haxixe e 1 kg de tablete de Maconha prensada. O homem contou aos agentes que as drogas eram oriundas da comunidade do Chapadão, Zona Norte do Rio de Janeiro e seriam levadas para Cabo Frio.

O acusado, que não teve sua identidade revelada, foi preso em flagrante e encaminhado para a 124ª DP, no Centro de Saquarema e as drogas foram apreendidas. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas.