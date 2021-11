Saquarema participa de feira de turismo no Rio Grande do Sul

Feira é considerada uma das maiores do país - Divulgação

Publicado 06/11/2021

SAQUAREMA – A cidade de Saquarema está participando de uma das maiores feiras de turismo do país, a FESTURIS que acontecerá até o dia 07 de novembro, em Gramado, no Rio Grande do Sul.



Saquarema está presente no stand do Estado do Rio de Janeiro.

Saquarema está presente no stand do Estado do Rio de Janeiro.

"A participação em feiras e congressos de turismo no país é importante para divulgar Saquarema a diversos públicos, tendo ainda a chance de fechar parcerias para o desenvolvimento da cadeia turística na nossa cidade", informou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro. A feira é considerada uma das melhores oportunidades para fechar negócios voltados ao turismo na América Latina. Com o conceito "Turismo em Transformação", a edição 2021 reúne 1,7 mil expositores, distribuídos em 210 stands, e mais de 15 representações internacionais.

Além de Saquarema, os municípios de Paraty, Vassouras e Niterói também participam do evento.