Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos LagosDivulgação

Publicado 06/11/2021 18:30 | Atualizado 06/11/2021 18:31

SAQUAREMA - Policiais civis da 124ª DP, em Saquarema, na Região dos Lagos, prenderam em flagrante, nesta quinta-feira 04 de novembro, uma mulher pelo crime de receptação.

Ela foi capturada no bairro Itaúna, após cruzamento de dados do Setor de Inteligência da Polícia.

Segundo informações, a mulher estava com um veículo clonado, roubado em Vicente de Carvalho, Zona Norte da capital do Rio. Após a ação, ela foi encaminhada ao sistema prisional.