Primeira fase do Circuito Prime Saquarema de Skimboard aconteceu em ItaúnaDivulgação

Publicado 06/11/2021 19:06

SAQUAREMA – Nos dias 13 e 14 de novembro, será realizada na Praia da Vila, em Saquarema, na Região dos Lagos, a segunda etapa do Circuito Prime Saquarema de Skimboard.

Realizada em três etapas, a primeira etapa do circuito local aconteceu no mês de agosto. A terceira e última etapa está prevista para acontecer entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2022, no Point de Itaúna.

O Skimboard é praticado em praia de tombo e consiste em correr e “atacar” uma onda pela frente. Joga-se a prancha na espuma e pula em cima dela para então se deliciar nas manobras.

Neste esporte encontramos uma mistura de várias outras modalidades como o surf, skateboard ou snowboard, visto que é possível surfar a onda, fazer manobras como no skate ou Snowboard.

O evento é realizado pelo grupo SkimSaqua e tem apoio da Prefeitura de Saquarema e Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo