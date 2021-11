Obra da Barra franca em Saquarema foi iniciada em 2001 - Reprodução internet

Obra da Barra franca em Saquarema foi iniciada em 2001Reprodução internet

Publicado 07/11/2021 01:00

Barra Franca / Saquarema - Prazo de conclusão da obra é de 6 meses Divulgação

Autoridades se unem para salvar o canal da Barra Franca. Divulgação

Nesta semana, o Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha esteve com a Prefeita Manoela Peres, em Saquarema, para anunciar o início das obras no canal da Barra Franca. Localizada ao lado da colina da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth, a Barra Franca é a responsável pela troca hídrica (troca das águas) entre a Lagoa de Saquarema e o oceano.Desde o início das obras de construção da Barra Franca, em 2001, muitas pedras foram deslocadas e passaram a impedir o tráfego dos barcos, dificultando, também, a entrada de água na Lagoa. O deslocamento das pedras também oferece riscos aos pescadores locais.“Durante reuniões no gabinete, os pescadores me apresentaram os riscos que enfrentavam diariamente, além dos prejuízos que as pedras causavam nos barcos. Intervimos, junto ao Estado, para que a obra pudesse ser realizada, buscando uma solução para este problema”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.A primeira etapa das intervenções consistirá no início da mobilização do canteiro de obras para o recolhimento das pedras soltas que atrapalham a entrada de água e embarcações na Lagoa de Saquarema. O prazo inicial para conclusão da obra é de seis meses.“Hoje assinamos o contrato para o início das obras no Canal. São ações importantes que vão melhorar a qualidade de vida dos moradores e dos pescadores da região. É uma determinação do Governador Cláudio Castro esse olhar atento às necessidades ambientais de cada município e é assim que estamos trabalhando”, destaca o secretário Thiago Pampolha.