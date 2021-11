Inscrições poderão ser feitas na Casa de Cultura - Divulgação

Publicado 18/11/2021



Artistas de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio já podem se inscrever em um dos cinco editais que devem injetar recursos que ultrapassam 706 mil reais, lançados pela Secretaria Municipal de Cultura.

Os editais, cujo valor de R$ 306.098,33 é proveniente de complemento do exercício 2021 da Lei Aldir Blanc de apoio à cultura e R$ 400.000,00 do orçamento da Prefeitura, contemplarão o mercado da cultura em todas as suas manifestações. As ações têm por objetivo valorizar os artistas locais e ativar o mercado cultural do município com a premiação de até 131 propostas culturais a serem realizadas em 2022. Um dos editais também viabilizará a constituição do acervo do Centro de Memória de Saquarema, em fase de implantação.

O primeiro edital, de Chamada Pública nº 05/21 – Prêmio Saquarema Cultural II, tem o objetivo de socorrer os trabalhadores da cultura e da arte atingidos em seus trabalhos em decorrência da Pandemia de Covid-19. Serão premiadas até 30 propostas com R$ 10.203,27 (dez mil duzentos e três reais e vinte e sete centavos) cada uma. O período de inscrição será de 16 a 26 de novembro e o resultado será publicado até o dia 03 de dezembro.

O segundo Edital, de Concurso nº 03/2021, tem por objetivo a premiação de espetáculos de teatro, dança e circo e vai contemplar até 10 propostas com o valor de R$ 10.000,000 (dez mil reais) cada uma. O período de inscrição será de 09 a 11 de dezembro e o resultado será divulgado até o dia 22.

O terceiro edital, também de Concurso, nº 04/21, premiará até 10 propostas de exposições de quadros, esculturas e artesanato, cada uma com R$ 10.000,000 (dez mil reais), sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o artista e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o espaço que abrigar o evento. O período de inscrição também será de 09 a 11 de dezembro e o resultado divulgado até o dia 22.

O quarto edital, da mesma modalidade de Concurso, nº 06/21, selecionará propostas para a constituição de acervo e pesquisa que contemplem a preservação cultural do município, para a constituição do Centro de Memória de Saquarema. Dividido em três categorias, o edital prevê até 20 prêmios no valor individual de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a aquisição de peças de valor histórico; até 20 prêmios no valor de R$ 2.000 (dois mil reais) cada, também para a aquisição de peças de valor histórico; e até 8 prêmios no valor unitário de R$ 5.000 reais (cinco mil reais) para a aquisição de pesquisas a respeito da história de Saquarema em formato audiovisual. As inscrições serão de 03 a 14 de janeiro de 2022 e o resultado será divulgado até o dia 28 daquele mês.

O quinto edital, igualmente de Concurso, nº 07/21, trata de seleção e premiação de shows musicais que contemplem a diversidade. Dividido em três categorias, premiará até 3 shows de bandas, cada um com R$ 5.000,00 (cinco mil reais); até 10 shows de duplas (voz e 01 instrumento), com R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada; e até 20 shows solo, com prêmio individual de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais). As inscrições estarão abertas de 03 a 14 de janeiro de 2022 e o resultado divulgado até o dia 28.

As propostas serão avaliadas por comissões criadas para tal fim e as inscrições serão realizadas on-line, através de plataforma a ser disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Saquarema, ou presencialmente, no endereço: Casa da Cultura Walmir Ayala – Rua Coronel Madureira, nº 70 – Centro – Saquarema/RJ, das 9h às 17h.

Poderão se inscrever para concorrer aos editais pessoas físicas e jurídicas, desde que em situação regular e ativa junto aos órgãos competentes de controle. É vedada a participação todos os servidores da Prefeitura Municipal de Saquarema e de suas Entidades Indiretas; servidores titulares de cargos comissionados, cargos efetivos, contratados e terceirizados da SECULT; membros da Comissão Avaliadora e seus cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins 2º grau; cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos ou afins até 2º grau dos servidores da SECULT; e pessoas físicas menores de 18 (dezoito) anos.

Mais informações e acesso, na integra, aos editais, podem ser obtidos no link https://www.saquarema.rj.gov.br/cultura/