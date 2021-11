Publicado 18/11/2021 22:19

Um homem foi preso por roubo na tarde desta quarta-feira, 17 de novembro, no bairro de Bacaxá, em Saquarema, na Região dos Lagos

Segundo informações, o crime aconteceu na Rua Segisfredo Bravo, quando os policiais, durante um patrulhamento de rotina, foram avisados de que um homem tinha acabado de ser assaltado na área.

Com a descrição do suspeito, os agentes conseguiram localizar o acusado. Durante a abordagem, o telefone celular da vítima foi encontrado com o criminoso.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de roubo e encaminhado para a 124ªDP, no Centro de Saquarema, onde a ocorrência foi registrada.