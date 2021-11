Saquarema realiza o 1º Encontro da Cultura e Arte Negra - DIVULGAÇÃO

Publicado 18/11/2021 22:21

Nos dias 18, 19 e 20, Saquarema realizará o 1º Encontro da Cultura e Arte Negra. Idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores, o evento, que marcará o Mês da Consciência Negra, busca estreitar os laços dos agentes culturais e da arte afro com os cidadãos saquaremenses.

A abertura oficial do evento aconteceu nesta quinta-feira 18, no Teatro Municipal Mário Lago, no Centro, com o tema Políticas Públicas, abordado pela professora Heliamar Reis. Às14h, na Câmara de Vereadores, a Presidente da Câmara, Adriana de Vander, apresentou uma palestra sobre Negros no Poder e Políticas Públicas. Às 16h, o primeiro dia de evento terminou com um debate sobre Consciência Negra em Projetos Sociais, com Janaina Nery, representando o projeto social GETHOMN - Grupo de Estudos e Trabalhos para Conscientização e Valorização do Homem e da Mulher Negra.

Nesta sexta-feira, 19, o evento será iniciado às 10h e todos os encontros acontecerão no Teatro. A programação conta com uma roda de conversa com líderes religiosos, às 15h, a professora Glauce Pimenta Rosa fará uma palestra sobre musicalidade africana e às16h, Carina Viana, cofundadora da Artes Carícas e criadora de bonecas pretas decorativas feitas a partir da reutilização de resíduos sólidos, encerrará o segundo dia do evento com um debate sobre Negritude Empreendedora.

No sábado, o terceiro e último dia será repleto de apresentações na Praça do Artesanato, no Centro. O primeiro encontro acontecerá às 15h, com o show de abertura do dia, roda de capoeira e samba. Depois, às 18h, um desfile de moda, roda de religião afro e declamações irão agitar a Praça em Saquarema. Para encerrar com estilo o 1º Encontro da Cultura e Arte Negra em Saquarema, às 20h acontecerão apresentações de dança, hip hop e canto afro.

Além dessas, outras ações também serão realizadas ao longo dos três dias de evento. A programação completa está disponível nas redes sociais da Prefeitura de Saquarema.