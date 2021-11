Brasil tem 32,32% da população com a vacinação completa contra o coronavírus - REUTERS/Dado Ruvic/Direitos reservados

Publicado 18/11/2021 22:23

Saquarema iniciou nesta quarta-feira a aplicação das doses de reforço em toda a população maior de 18 anos que tenha recebido a segunda dose (D2), da vacina contra a covid-19, há mais de 5 meses.

A nova diretriz seguida pela Secretaria Municipal de Saúde vai ao encontro do estabelecido pelo Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunizações - PNI. Desta forma, o calendário de vacinação da dose de reforço em Saquarema será o seguinte:

De 17/11 a 19/11: Pessoas de 59 a 55 anos

De 22/11 a 26/11: Pessoas de 54 a 50 anos

De 29/11 a 03/12: Pessoas de 49 a 40 anos

De 06/12 a 10/12: Pessoas de 39 a 30 anos

De 13/12 a 17/12: Pessoas de 29 a 18 anos

Pessoas que tomaram a primeira dose (D1) da vacina da Pfizer há pelo menos 21 dias já podem retornar ao posto de vacinação para tomar a segunda dose. A repescagem para todos os públicos e a aplicação da segunda dose (D2) prosseguem e a Prefeitura alerta às pessoas que ainda não se vacinaram ou que se encontram com a segunda dose ou a dose de reforço em atraso, para importância de colocarem em dia a vacinação.

Vale ressaltar que a execução do calendário para a aplicação de doses de reforço e o cumprimento das demais etapas da campanha só serão possíveis com a entrega de doses de vacinas em quantidade suficiente para tal fim. O Ministério da Saúde é o órgão responsável em adquirir as vacinas dos laboratórios e enviar aos Estados, que por meio das secretarias estaduais de saúde fazem a distribuição aos municípios para a aplicação na população.

A vacinação contra a Covid-19 ocorre de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h, para a primeira dose e das 13h às 16h para quem precisa da segunda dose (D2), em dois locais: no Lions Clube, na Rua Pereira, 548, em Bacaxá; e no Saquarema Futebol Clube, na Rua Barão de Saquarema, 612, no Centro.

Até o dia 12 de novembro, 86,6% da população acima de 12 anos já havia sido completamente imunizada em Saquarema. Foram aplicadas 71.000 (D1); 65.500 (D2) e 3.432 doses de reforço (D3).

Passaporte vacinal

A Prefeitura reitera, conforme o Decreto Municipal nº 2.201, em vigor desde 03 de novembro, que permanece obrigatória a utilização de máscaras faciais pela população no município de Saquarema em locais de ambiente fechado, públicos ou privados, de acesso ao público, incluindo veículos de transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, assim como áreas fechadas de uso comum de condomínios residenciais e comerciais. Continua também a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacinação contra a covid-19, em dia, para frequência e permanência nesses locais. A responsabilidade pelo cumprimento dessas normas cabe aos responsáveis pelos estabelecimentos.

A prática dos atos de fiscalização, aplicação das sanções e demais medidas coercitivas de que trata o Decreto nº 2.201 referente à pandemia de coronavírus continuam por parte da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, com eventual apoio de equipe multidisciplinar composta por agentes integrantes de outros órgãos de fiscalização municipal. Denúncias sobre o não cumprimento das normas em vigor devem ser feitas pelo telefone 22 99600-8948.