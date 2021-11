Publicado 19/11/2021 20:09



Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida, na manhã desta quinta-feira, 18 de novembro, em Saquarema.



Segundo informações, o acidente aconteceu na Avenida Saquarema, no bairro do Porto Novo.

Com o impacto da batida, o motociclista acabou ferido e precisou de atendimento médico. Agentes da Guarda Municipal que passavam pelo local no momento do acidente, auxiliaram e acionaram os bombeiros.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, com ferimentos leves.