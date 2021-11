1001 pets foram vacinados em Jaconé - Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/11/2021 20:11 | Atualizado 19/11/2021 20:12

Nos meses de Setembro, Outubro e Novembro, o município de Saquarema, na Região dos Lagos realizou a Campanha de Vacinação Antirrábica. Ao todo, 20.863 animais foram imunizados durante a campanha, sendo 16.779 cães e 4.084 gatos de estimação.

O número de animais vacinados superou a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Para o cálculo dessa meta, o Ministério utiliza o número estimado de habitantes na cidade. Logo, seguindo dados do IBGE que apontam Saquarema com 91.938 habitantes, o Ministério da Saúde apresentou as seguintes metas: vacinação canina: 9.194 (10% da população humana); e vacinação felina: 1839 (taxa de 20% da população canina).

Na edição de 2021, Saquarema ultrapassou as metas em ambos os cenários, imunizando 183% dos cães e 222% dos felinos. Além de cumprir a cobertura vacinal proposta pelo Ministério da Saúde, foram vacinados 18% a mais de pets na cidade.

A Campanha de Vacinação Antirrábica mobilizou mais de duzentos profissionais e voluntários que atuaram em todos os postos de imunização espalhados na cidade. A campanha contou com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Defesa Civil e Guarda Ambiental. Com o término do período de postos volantes e Dia D, as vacinas estarão disponíveis na Clínica Animal, até o dia 30 de janeiro de 2022. A Clínica funciona na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, Sampaio Corrêa.