Saquarema realiza neste sábado, o Dia D da campanha Novembro Azul - internet

Publicado 19/11/2021 20:17

Novembro Azul é o mês de conscientização sobre a saúde do homem. Em Saquarema, o Dia D da campanha Novembro Azul, acontecerá neste sábado, 20 de novembro, das 09h às 16h, nas Unidades de Saúde da Família. Nesse dia, serão realizados atendimentos, preferencialmente, de homens portadores de solicitações de exames laboratoriais como hemograma completo, dosagem da glicemia lipidograma, exame de urina, PSA e exames de imagem (USG Transretal e próstata). Os pacientes já sairão com seus exames de imagem agendados e estes poderão ser feitos na Policlínica, de segunda a sexta-feira, das 07h às 8:30h; ou no CAMIS, às quartas e quintas-feiras, das 07h às 10h.

Entre os cuidados básicos que todo homem precisa ter com a saúde, há outros testes e exames que precisam ser realizados com frequência. No Dia D, nas Unidades de Saúde da Família, também serão ofertadas verificação da pressão arterial, do perímetro abdominal e do IMC; realizados testes rápidos de HIV, VDRL, Hepatite B e Hepatite C; bem como promovidas ações de prevenção em saúde Bucal. Carteiras Vacinais também poderão ser atualizadas, já que haverá disponibilidade de imunizantes para várias enfermidades.

As orientações que devem ser seguidas são para o cuidado diário e compreendem a promoção e a prevenção de doenças, fundamentais para saúde da população masculina ao longo da vida. A receita é “+ prevenção e – preconceito”, porque “Amor pela vida também é coisa de homem”, conforme enfatiza o material promocional da campanha.