Projeto do Centro de Treinamento de Surf Léo Neves, em SaquaremaDivulgação

Publicado 19/11/2021 20:19

Por conta do mau tempo, a inauguração do Centro de Treinamento de Surf Leo Neves que aconteceria nesta sexta-feira, 19 de novembro precisou ser adiado. A nova data de entrega do CT à população será na próxima quarta-feira, 24 de novembro, às 18h.

O novo centro de treinamento foi construído na Avenida Oceânica, na praia de Itaúna. A expectativa é de que o espaço transforme Saquarema em referência mundial na formação de talentos do esporte.

Batizado em homenagem ao surfista profissional Leo Neves (1979-2019), que escolheu Saquarema para viver, e dedicado a atender gratuitamente atletas iniciantes, semiprofissionais e profissionais com idade entre 10 e 20 anos, o CT tem por finalidade valorizar o talento dos jovens surfistas locais, possibilitando acesso a treinamento especializado capaz de desenvolver suas potencialidades.

Trata-se de um dos principais equipamentos de desenvolvimento esportivo da região. Espaço de aprendizado, treinamento e visitação, projetado com acesso para portadores de deficiências e construído seguindo padrões arquitetônicos que respeitam o meio ambiente. O Centro conta com espaço para academia, salas de juízes, reunião, vídeo, informática, multiuso, além de recepção, área de alimentação, vestiários, consultório para avaliação médica e administração. Posteriormente, o imóvel também abrigará o Museu do Surf, dedicado ao resgate e à preservação da memória de Saquarema relacionada a esta atividade esportiva.

Cumprindo também relevante função social, o Centro de Treinamento de Surf Leo Neves ofertará vagas para alunos em vulnerabilidade que receberão, além dos treinamentos específicos, alimentação, aulas de inglês, acompanhamento clínico, fisioterápico, psicológico, nutricional e assistência social.