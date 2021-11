Representantes da Águas do Rio visitam Saquarema - DIVULGAÇÃO

Representantes da Águas do Rio visitam SaquaremaDIVULGAÇÃO

Publicado 20/11/2021 19:08



Nesta semana, gestores da Concessionária Águas do Rio visitaram a Prefeitura de Saquarema para apresentar as metas de trabalho da nova concessão dos serviços de água e esgoto no terceiro distrito.

De acordo com o contrato assinado entre a concessionária e o Governo do Estado, a empresa Águas do Rio passa a ser a responsável pelo abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto em Sampaio Corrêa, Jaconé e demais bairros do distrito.

Nos próximos 5 anos, a empresa investirá 19 milhões de reais em obras para ampliação da rede de água e coleta de esgoto. Já neste mês de novembro, será iniciada uma obra de ampliação de rede de água, com 5 quilômetros de extensão, que beneficiará cerca de 1,5 mil moradores de Jaconé.

Participaram do encontro a Prefeita Manoela Peres, a Presidente da Câmara de Vereadores, Adriana de Vander, o secretários Nilson Júnior (Comunicação), Antônio Peres Alves (Desenvolvimento Econômico) e Danilo Villa Verde (Infraestrutura), além do Diretor-Superintendente da Águas do Rio, Sérgio Braga, o gerente de serviços, André Antônio, e outros técnicos da empresa.