Publicado 20/11/2021 19:15

No quarto dia de competições do Festival de Surf de Saquarema, a cidade conquistou um lugar no pódio. O surfista Rodrigo Sphaier conquistou a segunda colocação na etapa saquaremense do ROXY PRO QS 3000 (Longboard Pro) e, com a pontuação, faturou o título sul-americano da competição.Rodrigo largou na frente com nota 6,17 numa longa esquerda em Itaúna. Mas, Tony assumiu a ponta nas direitas, somando 5,60 com 5,93 em duas ondas seguidas. Sphaier preferiu esperar por ondas maiores, enquanto Silvagni foi pegando as direitas que ele deixava passar e uma abriu a parede para ele trabalhar bem no bico e receber nota 7,00. Depois, não entraram mais ondas boas e Tony Silvagni vibrou bastante pela vitória, por 12,93 a 7,57 pontos.